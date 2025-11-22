Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber BSC 99 Laucha gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Laucha/MTU. Am Samstag haben sich der BSC 99 Laucha und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Johann Thieme (BSC 99 Laucha) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Lauchaer konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Eric Lewinski der Torschütze (65.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf steckte zweimal Gelb ein. Unentschieden. Lauchas Fabian Keidel konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der BSC 99 Laucha musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Ralph Marschhausen (Wengelsdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wengelsdorf erzielen (85.). Die Lauchaer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

BSC 99 Laucha: Niehoff – Schumann, Saal, Keidel, Handt (87. Sielaff), Bothe, Hahnemann (89. Porse), Thieme, Schmidt, Krentz, Riesen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Erovic, Lewinski, Hempel, Khodadadkheyl, Woithe, Horstka, Marschhausen, Osmanaj, Hähnel, Elmi (46. Zimmermann)

Tore: 1:0 Johann Thieme (55.), 1:1 Eric Lewinski (65.), 2:1 Fabian Keidel (76.), 2:2 Ralph Marschhausen (85.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Tim Treizel; Zuschauer: 43