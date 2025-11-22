Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem Sportring Mücheln ein 1:0 (0:0)-Triumph über den TSV Kickers 66 Gonnatal.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Sportring Mücheln und TSV Kickers 66 Gonnatal. 73 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Mücheln.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Philipp Kuhnert den Gastgeber in Führung (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Die Müchelner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – TSV Kickers 66 Gonnatal

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Hiersig, Heidrich (75. Reinboth), Richter (56. Büttner), Semmer, Jaskula, Grosser, Maak, Schubert, Bagehorn (80. Kunze)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Goldberg, Siebenhüner (46. Hagene), Lenzewski, Ditscher, Paper, Froeschen (46. Kurotschkin), Säcker, Stüber (81. Dittmann), Hoffmann, Steyer

Tore: 1:0 Philipp Kuhnert (63.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Daniel von Nessen, Norman Spröte; Zuschauer: 73