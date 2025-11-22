Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den TSV Großkorbetha mit 1:4 (0:1).

Weißenfels/MTU. Vor 112 Zuschauern hat sich das Team von Jan Freudenberg mit 1:4 (0:1) gegen Großkorbetha eine Niederlage eingestehen müssen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als John Binneböse für Großkorbetha traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 musste zweimal Gelb hinnehmen (24.). Die Weißenfelser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jonas Schneider der Torschütze (69.).

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gerät 0:2 ins Hintertreffen – 69. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Andy Hesse konnte in Minute 72 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951. In Minute 77 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schneider (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 4:1 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – TSV Großkorbetha

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Kowol, Ghebregergis (49. Schell), Denzin, Ullmann, Rothhoff, L. Kopp, Kräuter (65. Simon), Köhler, F. Kopp, Krämer

TSV Großkorbetha: Stark – Thurm, Seidel (81. Hanschke), Reinschmied (69. Berbig), Binneböse (69. Pschribülla), Hartmann, Knothe, Hesse, Knothe, Schneider (88. Langheinrich), Große

Tore: 0:1 John Binneböse (5.), 0:2 Jonas Schneider (69.), 0:3 Andy Hesse (72.), 1:3 Christopher-Ramon Denzin (77.), 1:4 Jonas Schneider (83.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Steve Kossin, Andreas Schauseil; Zuschauer: 112