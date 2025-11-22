Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 8:1 (5:0) fegte die Mannschaft des 1. FC Lok Stendal die SV Fortuna Magdeburg am Samstag vom Platz.

Stendal/MTU. 8:1 (5:0) in Stendal: Ganze acht Bälle hat die Mannschaft von Toralf Meier, der 1. FC Lok Stendal, am Samstag im Tor der Gegner aus Magdeburg untergebracht.

Philip Braunschweig (1.FC Lok Stendal) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Johannes Lagemann den Ball ins Netz (7.).

1. FC Lok Stendal führt mit 2:0 – 7. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Elias Wolff traf in Minute 20, Jakob Ziekau in Minute 33, Louis Lauck in Minute 40, Samed Amiti in Minute 62, Lagemann in Minute 67 und Danylo Koshyk in Minute 89. Spielstand 8:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Altin Shaqiri, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (90.+1).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Vinzelberg, Völzke (86. Salem Merso), Handge, Lauck, Ziekau, Loock (68. Sawaneh), Wolff, Braunschweig (59. Koshyk), Amiti (81. Paschke), Lagemann

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Shaqiri, Tapsoba (60. Drizari), Nyarko, Czerwenka, Kirchhoff, Meister (46. Gödecke), Lenze, Böttcher (46. Anwaar), Haitham Mahmoud, Starikovskiy

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (4.), 2:0 Johannes Lagemann (7.), 3:0 Elias Wolff (20.), 4:0 Jakob Ziekau (33.), 5:0 Louis Lauck (40.), 6:0 Samed Amiti (62.), 7:0 Johannes Lagemann (67.), 8:0 Danylo Koshyk (89.), 8:1 Altin Shaqiri (90.+1); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Ferdinand Aue; Zuschauer: 19