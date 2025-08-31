Signifikant unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha im Spiel gegen den TSV Großkorbetha letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Laucha/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Großkorbetha beobachten.

In Minute 17 schoss Franz Friedrich Knothe das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jonas Schneider den Ball ins Netz (32.).

32. Minute: BSC 99 Laucha mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nils Thurm den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (67.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Krentz, Handt, Schneller (74. Jarju), Hahnemann, Schmidt, Schumann, Bothe, Riesen, Porse, Saal

TSV Großkorbetha: Stark – Knothe, Reinschmied, Knothe (78. Langheinrich), Thurm, Hesse (70. Pschribülla), Schneider, Hartmann, Schenk (70. Lieb), Küster (46. Sommerfeld), Große

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87