Laucha/MTU. Vor 87 Zuschauern hat sich das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2) gegen Großkorbetha eine Niederlage eingestehen müssen.

Franz Friedrich Knothe traf für den TSV Großkorbetha in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Jonas Schneider (32.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nils Thurm den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (67.). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Porse, Schumann, Saal, Schmidt, Bothe, Krentz, Riesen, Handt, Hahnemann, Schneller (74. Jarju)

TSV Großkorbetha: Stark – Knothe (78. Langheinrich), Knothe, Thurm, Schenk (70. Lieb), Hartmann, Küster (46. Sommerfeld), Große, Reinschmied, Hesse (70. Pschribülla), Schneider

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87