Klar unterlegen zeigte sich die SG Spergau im Spiel gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Das war kein erfolgreicher Spieltag für Nino Hammerschmidt. Der Trainer von Spergau musste sein Team bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Wengelsdorf beobachten.

Kenan Erovic traf für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf kassierte zweimal Gelb (25.). Die SG Spergau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nino Hammerschmidt. Die Weißenfelser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Nick Fabian der Torschütze (47.).

SG Spergau liegt 0:2 zurück – Minute 47

In der 70. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf steckte noch einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 71: Wengelsdorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Dmytro Horstka ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 27

Unmittelbar darauf gelang es Tim Beier, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 auszubauen (73.).

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SG Spergau: Engel – Immig (74. Pohle), Machner, Ionasanu, E. Jauck, Böttger (58. Hoffmann), Hammerschmidt, Peter (74. Eidner), Völkerling, M. Jauck (80. Shoshaj), Bernhardt

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Woithe, Erovic, Horstka, Khodadadkheyl (53. Wartgenstedt), Marschhausen, Lewinski, Beltz (55. Beier), Rutz, Goltz (71. Yel), Fabian (67. Elmi)

Tore: 0:1 Kenan Erovic (12.), 0:2 Nick Fabian (47.), 0:3 Dmytro Horstka (71.), 0:4 Tim Beier (73.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Christian Reinsch, Christian Belger; Zuschauer: 80