Dem FC RSK Freyburg gelang es am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Kelbra mit 6:4 (3:2) zu besiegen. 110 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Petzka (Landsberg) eine Gelbe Karte an die Freyburger (15.). Lukas Töpe traf für den FC RSK Freyburg in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Jaroslav Shpikula (17.) erzielt wurde.

Unentschieden. Der FC RSK Freyburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Malam Sidi Sambu traf in Spielminute 28 per Strafstoß, gefolgt von Marvin Bagdohn (39.). Die Kelbraer nahmen aber nochmal Anlauf. Artur Khudyi traf in Spielminute 43. Der FC RSK Freyburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Felix Kaiser traf in der 60. Minute, gefolgt von Leon Staupendahl (80.). So einfach ließen sich die Kelbraer nicht unterkriegen. Shpikula traf in der 88. Minute, gefolgt von Illia Nosov (94.). In der 26. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Kelbra musste jetzt eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen. Spielstand 5:4 für den FC RSK Freyburg.

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Illia Nosov den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Kelbraer aber nicht mehr aufholen. Die Freyburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Kelbra

FC RSK Freyburg: Madeja – Kirchhoff (61. Schied), Großmann, Schirner, Pereira Nunes, Weise (84. Rosenberg), Schulz, Kaiser, Töpe, Bagdohn (86. Beyer), Sambu (64. Staupendahl)

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Eis, Barthel, Conde, Nosov, Hegenbart (46. Tagishi), Gurniak, Khudyi (63. Steinberg), Matschulat, Rybak (52. Seliushkov)

Tore: 1:0 Lukas Töpe (16.), 1:1 Jaroslav Shpikula (17.), 2:1 Malam Sidi Sambu (28.), 3:1 Marvin Bagdohn (39.), 3:2 Artur Khudyi (43.), 4:2 Felix Kaiser (60.), 5:2 Leon Staupendahl (80.), 5:3 Jaroslav Shpikula (88.), 5:4 Illia Nosov (90.+4), 6:4 Leon Staupendahl (90.+6); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Julius Neumann, Wanja Pook; Zuschauer: 110