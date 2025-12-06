Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der FC RSK Freyburg vor 120 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen freuen.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Bonandji Valentim Pereira Nunes das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

FC RSK Freyburg führt nach 83 Minuten 2:0

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Leon Staupendahl (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 2:0 verließen die Freyburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Mänicke, Schulz, Pereira Nunes, Kirchhoff (51. Staupendahl), Rosenberg (81. Schirner), Weise, Großmann, Töpe (81. Illig), Kaiser, Sambu (81. Beyer)

VfB Oberröblingen: Beek – Koch, Michael, Altenburg (81. Kirchner), Ernst, Wanski, Strese, Franke, Pulz, Kummer, Meißner (33. Cepa)

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120