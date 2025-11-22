Kein Punktgewinn für VfB 1906 Sangerhausen II: Im eigenen Stadion musste das Team am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den VfB Oberröblingen einstecken.

Sangerhausen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen II und VfB Oberröblingen. 116 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friesenstadion Pl.2.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Philipp Rühlke die Gäste in Führung (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – VfB Oberröblingen

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Schröter, Stöhr, Baum (88. Schneider), Grüllmeyer, Eisler, Hetke, Fuhrmann (70. Gümül), Buchhorn, Dietze, Kamprath

VfB Oberröblingen: Beek – Koch, Altenburg (80. Würzburg), Pulz, Wanski, Kummer, Rühlke (62. Ernst), Strese, Michael (70. Wenske), Franke, Leich

Tore: 0:1 Philipp Rühlke (49.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Peter Dännhardt; Zuschauer: 116