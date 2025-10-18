Für den SV Braunsbedra endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC RSK Freyburg mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Niederlage steckt SV Braunsbedra gegen FC RSK Freyburg ein: 0:1

Braunsbedra/MTU. Im Stadion des Friedens haben 95 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Braunsbedra und dem FC RSK Freyburg verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Braunsbedraner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Hägele, Dahaba, Glaubitz, Polishchuk, Abdelouahed (65. Nicolae), Toth, Richter, Popov, Böhme (46. Schulze), Hassel (46. Fomba)

FC RSK Freyburg: Derbek – Mänicke, Krumbholz (53. Keller), Schulz, Kirchhoff, Schirner, Weise, Großmann, Sambu, Pereira Nunes (85. Rosenberg), Töpe (75. Alalo)

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95