Für den SV 1890 Westerhausen endete der 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Haldensleber SC mit 2:3 (0:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Westerhausener Gastgeber bereit: 19 Minuten nach Spielstart lenkte Hannes Lehmann den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Haldenslebern unerwartet die Führung. Das zweite Tor konnten die Haldensleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lenny Joshua Boege den Ball ins Netz.

Minute 66: SV 1890 Westerhausen mit 0:2 im Rückstand

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Joao Victor Gomes Paranagua/Westerhausen (72.), gefolgt von Marius Wille (Haldensleber SC) in Minute 79. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Justin Masur, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV 1890 Westerhausen rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Miranda Conceicao, M. Lehmann, Ribeiro De Oliveira, Dantas Caldas, Brahmann (46. Kale), Demirovic (46. Gönülcan), Masaka, Gomes Paranagua, Masur, H. Lehmann (82. Assis Da Silva Parreira)

Haldensleber SC: Switala – Hebekerl (40. Sengewald), Hartmann, Thieke (82. Hevekerl), Bögelsack (46. Al Samour), Krüger (53. Ebel), Schunaew, Hüttl, Boege, Mäde, Grabenberg (71. Wille)

Tore: 0:1 Hannes Lehmann (19.), 0:2 Lenny Joshua Boege (66.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (72.), 1:3 Marius Wille (79.), 2:3 Justin Masur (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Alrik Luther, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 145