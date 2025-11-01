Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und BSC 99 Laucha am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Freyburg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Die erste Hälfte des Spiels verlief torlos. Erst in der Nachspielzeit schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der BSC 99 Laucha musste einmal Gelb hinnehmen (51.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Lauchaer revanchieren: In Minute 64 wurde das Gegentor durch Alexander Saal erzielt.

FC RSK Freyburg Kopf an Kopf mit BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 64

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der FC RSK Freyburg kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Kirchhoff, Mänicke (66. Kaiser), Hüttig (59. Alalo), Weise, Schirner, Großmann, Töpe, Bagdohn (66. Schied), Sambu, Schulz

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Schumann, Hahnemann (90. Schaer), Thieme (90. Porse), Saal, Krentz, Handt (73. Schmidt), Bothe, Riesen, Schneller (90. Starch), Keidel

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260