Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Mario Beyer und sein Team SV Bl.-W. Farnstädt 1 gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (4:0) wider.

Jonas Dittmann-Wenig (SV Bl.-W. Farnstädt 1) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In Spielminute 33 leisteten die Gäste sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Martin Köhler den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Oliver Schmidt. Martin Keilhaupt konnte in Minute 34 einnetzen, Julius Schock in Minute 45 und FleerPeter Fleer legte in Minute 51 nach. Es lief nicht gut für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951. In Minute 61 gelang es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 5:1 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Farnstädt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 28

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Schock den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:1 verfestigte (76.). Damit war der Erfolg der Farnstädter gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Bl.-W. Farnstädt 1 – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Leibham, Nimz, Sauter (61. Hägele), Schock (78. Mohamed), Haffke, Dittmann-Wenig (72. Reiter), Kuttig (75. Schmidt), Raspe, Keilhaupt, Fleer (81. Swientek)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Ullmann (72. Simon), Schmidt (66. Zobel), Freudenberg (39. Kammler), Krämer, Ghebregergis (72. Jose Malu), Köhler, Stadler, Kopp (54. Schell), Reiche, Mai

Tore: 1:0 Jonas Dittmann-Wenig (3.), 2:0 Martin Köhler (33.), 3:0 Martin Keilhaupt (34.), 4:0 Julius Schock (45.), 5:0 Peter Fleer (51.), 5:1 Tom Kammler (61.), 6:1 Julius Schock (76.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 88