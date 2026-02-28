Der SV Kelbra unter Leitung von Coach Andreas Kundlatsch feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Großgrimma mit einem 5:1 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Kelbra/MTU. Die Kelbraer haben am Samstag dem Rivalen aus Großgrimma überlegene fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (5:1) gingen sie vom Platz.

Luca Connor Matschulat (SV Kelbra) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Großgrimma musste einmal Gelb hinnehmen (13.). Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde ein weiteres Tor durch Eric Okapal erzielt.

20. Minute: SV Kelbra liegt mit 2:0 vorne

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Illia Nosov den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (45.). Damit war der Sieg der Kelbraer entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Kelbra hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Hegenbart, Tagishi, Sommer (46. Eis), Barthel, Matschulat, Shpikula, Conde (64. Steinberg), Rybak, Okapal (78. Adam), Nosov

SV Großgrimma: Schmidt – Göbel, Bauer (71. Bagmaci), Baum, Palatini (46. Krobitzsch), Schneider, Angeli (71. Rackowitz), Weidner, Wöpe, Beyenbach (78. Oberkersch), Kästner (59. Matschaß)

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60