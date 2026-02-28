Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Andreas Kundlatsch und sein Team SV Kelbra gegen den SV Großgrimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (5:1) wider.

Kelbra/MTU. 5:1 (5:1) in Kelbra: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Andreas Kundlatsch, der SV Kelbra, am Samstag im Tor der Besucher aus Großgrimma untergebracht.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Luca Connor Matschulat das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Großgrimma musste einmal Gelb hinnehmen (13.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

SV Kelbra baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 20

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu festigen (45.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Die Kelbraer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Nosov, Sommer (46. Eis), Okapal (78. Adam), Tagishi, Rybak, Matschulat, Barthel, Hegenbart, Conde (64. Steinberg)

SV Großgrimma: Schmidt – Kästner (59. Matschaß), Angeli (71. Rackowitz), Palatini (46. Krobitzsch), Göbel, Weidner, Wöpe, Beyenbach (78. Oberkersch), Baum, Schneider, Bauer (71. Bagmaci)

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60