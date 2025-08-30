Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Kelbra vor 51 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 44 wurde ein weiteres Tor durch Eric Okapal erzielt.

SV Kelbra führt mit 2:0 – 44. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Arthur Ducke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Weißenfels erlangte (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Matschulat, Eis, Conde, Nosov, Shpikula, Tagishi, Barthel, Okapal (86. Angermann), Hegenbart (62. Khudyi), Rybak

SSC Weißenfels II: Magul – Barnickel, Kresse, Scherbaum, Ducke, Baust, Karl (86. Apel), Scheiding, Petrick, Hauer (70. Roy), Häcker

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51