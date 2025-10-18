Der VfB 1906 Sangerhausen II errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 26 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Sangerhausen/MTU. Die 26 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän.

Tom Hetke (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz (8.).

Minute 8 VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit BSC 99 Laucha – 1:1

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

16 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marius Grüllmeyer (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (61.). Mit 4:1 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Hetke, Fuhrmann, Eisler, F. Stöhr (77. Roßner), Schröter, Grüllmeyer (88. Franke), Yadlos (88. Schneider), Dietze (89. Grübner), J. Stöhr, Olbricht (58. Gümül)

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Krentz, Saal, Mohs (60. Handt), Bothe, Keidel, Hahnemann (75. Schmidt), Schneller, Schumann, Riesen, Porse

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26