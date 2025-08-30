Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Kelbra vor 51 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 44 wurde ein weiteres Tor durch Eric Okapal erzielt.

SV Kelbra führt in Minute 44 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Arthur Ducke, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Conde, Okapal (86. Angermann), Tagishi, Shpikula, Barthel, Hegenbart (62. Khudyi), Nosov, Matschulat, Rybak, Eis

SSC Weißenfels II: Magul – Häcker, Scheiding, Hauer (70. Roy), Petrick, Barnickel, Baust, Kresse, Ducke, Scherbaum, Karl (86. Apel)

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51