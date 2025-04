Sangerhausen/MTU. Die 40 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Marcel Dietze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste zweimal Gelb hinnehmen (55.). Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Heiko Angeli. In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 80 wurde das zweite Tor durch Niklas Kern erzielt.

80. Minute: VfB 1906 Sangerhausen II führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Sangerhäuser brach nicht ab. Minute 84: Sangerhausen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Dietze ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 22

Nur vier Minuten später konnte Kern (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 4:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Kamprath (81. Franke), Herbach, Kern, Roßner, Sonnenberg, Gängel (46. Fuhrmann), Gümül (61. Knauer), Hetke, Dietze (86. Grübner), Eisler

SV Großgrimma: Schmidt – Boronczyk, Bauer, Angeli (75. Beyer), Witt, Baum, Baum, Ibrahim (46. Schneider), Göbel, Krobitzsch (75. Kästner), Pillert (46. Wöpe)

Tore: 1:0 Marcel Dietze (8.), 2:0 Niklas Kern (80.), 3:0 Marcel Dietze (84.), 4:0 Niklas Kern (88.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Wolfgang Büchner; Zuschauer: 40