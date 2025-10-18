Für den Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 endete das Spiel gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Kenan Erovic das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (47.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte noch einmal Gelb ein (48.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Erik Rothhoff (61.) erzielt wurde.

61. Minute SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gleichauf mit SV Wacker 1919 Wengelsdorf – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Bereits drei Minuten darauf konnte Mathias Zimmermann (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wengelsdorf erreichen (90.+1). Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – L. Kopp, Kowol (78. Knappe), Krämer, Rothhoff (78. Ghebregergis), F. Kopp, Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Drischmann (46. L. Schmidt), Ullmann, Denzin (85. Brendel), Freudenberg

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Hähnel, Erovic, Horstka (61. Khodadadkheyl), Goltz, Lewinski, Rutz (68. Zimmermann), Woithe, Hempel, Elmi, Beier (88. Graf)

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63