Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Kenan Erovic das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (47.). Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte noch einmal Gelb ein (48.). Die Weißenfelser konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Erik Rothhoff der Torschütze (61.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte noch einmal Gelb. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Mathias Zimmermann den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Weißenfelser Team errang (90.+1). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Denzin (85. Brendel), L. Kopp, Drischmann (46. L. Schmidt), Rothhoff (78. Ghebregergis), F. Kopp, Kowol (78. Knappe), Ullmann, Freudenberg, Krämer, Kräuter (73. Dos Prazeres Pires)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Beier (88. Graf), Rutz (68. Zimmermann), Lewinski, Hempel, Horstka (61. Khodadadkheyl), Elmi, Goltz, Hähnel, Erovic, Woithe

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63