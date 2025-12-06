Fußball-Landesklasse 6: Der Heimbonus half dem TSV Kickers 66 Gonnatal am Samstag nicht, als er sich vor 52 Fans mit 1:3 (1:1) gegen den SV Großgrimma geschlagen geben musste.

1:3 – TSV Kickers 66 Gonnatal verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Großgrimma

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste sein Team bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Großgrimma beobachten.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Heiko Angeli vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Felix Zech das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (44.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Marcus Paper (45+10.) erzielt wurde.

TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Großgrimma – 1:1 in Minute 45+10

Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Sebastian Krobitzsch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Goldberg (29. Töpfer), Hoffmann (75. Kurotschkin), Stüber, Siebenhüner (75. Hagene), Steyer, Paper, Omnitz, Lenzewski (59. Froeschen), Dittmann, Ditscher

SV Großgrimma: Schmidt – Pillert (46. Ibrahim), Krobitzsch, Wöpe, Rackowitz (82. Link), Göbel, Baum (57. Beqiraj), Bauer (90. Palatini), Schneider, Zech, Weidner

Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52