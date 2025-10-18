Fußball-Landesklasse 6: Der Heimvorteil half dem TSV Kickers 66 Gonnatal am Samstag nicht, als er sich vor 140 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den SV Kelbra geschlagen geben musste.

0:3 – TSV Kickers 66 Gonnatal verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Kelbra

Allstedt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Kelbra beobachten.

Artur Khudyi (SV Kelbra) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Kelbraer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

TSV Kickers 66 Gonnatal liegt 0:2 zurück – 63. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte einmal Gelb.

In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach Anpfiff gelang es Florian Steinberg, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu festigen (72.). In Spielminute 85 handelte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Kelbra

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Steyer, (80. Hagene), Ditscher, Säcker, Stüber, Leich, Siebenhüner, Goldberg, Omnitz, Froeschen (60. Franke)

SV Kelbra: Mykhailov – Gurniak (83. Seliushkov), Tagishi, Khudyi, Eis, Steinberg, Shpikula, Okapal (83. Angermann), Rybak, Matschulat (87. Neumann), Nosov (86. Hegenbart)

Tore: 0:1 Artur Khudyi (43.), 0:2 Illia Nosov (63.), 0:3 Florian Steinberg (72.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Thomas Nolte, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 140