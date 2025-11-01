Fußball-Landesklasse 6: Der Heimbonus half dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 am Samstag nicht, als er sich vor 99 Fans mit 0:2 (0:0) gegen den SSC Weißenfels II geschlagen geben musste.

0:2 – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SSC Weißenfels II

Weißenfels/MTU. Vor 99 Zuschauern hat sich das Team von Jan Freudenberg mit 0:2 (0:0) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Phillip Kopp (SSC Weißenfels II) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 sieht sich 0:2 im Rückstand – 66. Minute

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Brian Olajide den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (66.). Damit war der Triumph des SSC Weißenfels II entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter (69. L. Schmidt), Freudenberg, Köhler (46. Brendel), Kowol (69. Drischmann), Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Krämer, Schell, L. Kopp, F. Kopp, Rothhoff

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (71. Roy), Thormann, Barnickel, Schumann, Kresse (46. Scherbaum), Beyer (85. Maas), Olajide (79. Karl), Scheiding, Kopp, Ducke (65. Petrick)

Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99