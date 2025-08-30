Für den Gastgeber FC RSK Freyburg endete das Duell mit dem Sportring Mücheln am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln mit einem torlosen 0:0 (0:0). 253 Zuschauer waren im Jahnstadion Freyburg live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Leon Gabriel Radtke (Leipzig) ausgesprochen. Alles in allem elf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

FC RSK Freyburg auf Augenhöhe mit Sportring Mücheln – 0:0

Der FC RSK Freyburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – Schulz, Krumbholz, S. Alalo, Schied, Töpe, Sambu, Großmann (80. Illig), Weise (58. Rosenberg), Kaiser, Pereira Nunes

Sportring Mücheln: Mund – Bagehorn (71. Sell), Kuhnert, Meyer (67. Adamski), Jaskula (62. Marggraf), Maak, Schubert (81. Scharf), Grosser, Sommerwerk, Semmer, Hiersig (78. Kunze)

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253