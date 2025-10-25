Dem Zörbiger FC glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Höhnstedt mit 3:1 (3:0) zu besiegen. 79 Zuschauer waren live dabei.

Zörbig/MTU. Die 79 Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger schlugen das Team aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Marcel Wolf (Sangherhausen) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Colin Seliger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Zörbiger legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Tom Matthias der Torschütze.

Zörbiger FC führt mit 2:0 – Minute 35

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Höhnstedt erzielen (51.). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Teichert, Hempel, Schmidt (73. Deidok), Matthias, Gansen (66. Kleewein), Seliger, Nentwig (46. Lindemann), Brenner, Moreno Silva, Oertel

SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz, Mergner (70. Aschenbach), Raase, Matz, Balashov, Dressel, Göring, Rickert, Schauer, Ruckhardt

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79