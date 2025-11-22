Die Turbine Halle II errang am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 3:2 (3:2)-Heimsieg gegen den FC Hettstedt.

Halle/MTU. Die Turbine Halle II und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Gerald Brülls für Halle traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oliver Bendzko den Ball ins Netz (7.).

Tor Nummer drei schoss Bendzko für Hettstedt (14.). Die Partie blieb spannend. Emilio Müller (Halle) traf in Minute 16. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Schon in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Axel Everding, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Hallenser Team den Sieg zu verschaffen (43.).

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – FC Hettstedt

Turbine Halle II: Bergien – Titonis (87. Günther), Fischer, Braunschweig, Müller (83. Kahle), Kuske, Heldt (88. Hayatou), Everding (75. Büchner), Leinhoß, Anders (77. Dannemann), Brülls

FC Hettstedt: Meinicke – Lettau (83. Lettau), Döring, Uhlig (46. Vollmann), Wienholz, Stein, Mühlenberg, Kosko, Bendzko, Prokhorenko (65. Mussin), Kemnitz

Tore: 1:0 Gerald Brülls (2.), 1:1 Oliver Bendzko (7.), 1:2 Oliver Bendzko (14.), 2:2 Emilio Müller (16.), 3:2 Axel Everding (43.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Richard Riemer, Christian Eden; Zuschauer: 61