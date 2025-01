Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem SV Plötzkau 1921 am Samstag nicht, als er sich vor 175 Zuschauern mit 1:3 (0:2) gegen den SV Höhnstedt verabschieden musste.

Plötzkau/MTU. Vor 175 Zuschauern hat sich das Team von Christian Bilkenroth mit 1:3 (0:2) gegen Höhnstedt eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 15 schoss Martin Kropp das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Salzataler legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Marcel Rickert der Torschütze.

SV Plötzkau 1921 gerät 0:2 ins Hintertreffen – 35. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 66: Höhnstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kropp ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Mario Hesse, den Ball ins Netz zu befördern und den Plötzkauern noch ein Tor zu verschaffen (90.+3). Der SV Plötzkau 1921 rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Höhnstedt

SV Plötzkau 1921: Wedding – Von Lachner, Trägner, Fechtner, Mäkel (75. Goldbach), Gruschetzki, Kluge (46. Gebbert), Horner (87. Seilz), Hesse, Böber (62. Kondratiuk), Sack

SV Höhnstedt: Orlamünde – Weißenborn, Schulz, Kropp, Rickert (77. Janzen), Elstner, Matz (89. Kleiber), Folter, Matz, Schauer, Müller

Tore: 0:1 Martin Kropp (15.), 0:2 Marcel Rickert (35.), 0:3 Martin Kropp (66.), 1:3 Mario Hesse (90.+3); Schiedsrichter: Sarah Begert (Dessau-Roßlau); Assistenten: Tobias Burg, Kevin Begert; Zuschauer: 175