Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SV Höhnstedt vor 118 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Salzatal/MTU. Die 118 Besucher auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzataler besiegten die Gäste aus Stedten mit 4:1 (1:0) souverän.

Es waren bereits 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marcel Rickert für Höhnstedt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein (43.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. Das zweite Tor konnten die Salzataler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Bastian Elstner den Ball ins Netz.

63. Minute: SV Höhnstedt führt mit zwei Toren

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Salzataler den Ball in der 65. Minute unglücklich ins eigene Tor. Der SV Höhnstedt ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Rickert schoss und traf in Minute 71 ein weiteres Mal. Spielstand 3:1 für den SV Höhnstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelb-Roten Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Rickert, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (84.). Der SV Höhnstedt hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Romonta 90 Stedten

SV Höhnstedt: Orlamünde – Schauer (80. Mergner), V. Matz, Dressel (90. Scheffler), Rickert, Folter, L. Matz, Elstner, Balashov (57. Ruckhardt), Raase, Göring

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler, Thomas (78. Domahidy), Kaschperk, Lindau, Bielig, Prenz, Berger, Grünhage, Nachtwein (78. Schrötter), Merker

Tore: 1:0 Marcel Rickert (28.), 2:0 Bastian Elstner (63.), 2:1 Eric Folter (65.), 3:1 Marcel Rickert (71.), 4:1 Marcel Rickert (84.); Schiedsrichter: Tim Westphal (Wittenberg); Assistenten: Marcel Wolf, Marek Höse; Zuschauer: 118