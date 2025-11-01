Für den SV Blau-Weiß Dölau II endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den MSV Eisleben mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau II und MSV Eisleben. 48 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Eisleben. Zwei Minuten vor Schluss brachte Oleksandr Bobeliuk die Gäste in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – MSV Eisleben

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Ranft (65. Moradi), M. Kleinert, Pfeifer (62. Richter), Troitzsch, Kretzschmar (60. Wittmann), Balbach, Grimm, A. Kleinert (54. M. Klein), Öder

MSV Eisleben: Isensee – Twardy, Bobeliuk (90. Bloßfeld), Eckstein, Zeugner (46. Behncke), Müller (90. Roos), Seidemann, Shtyrbu, Eichler, Teske (67. Schotte), Beese

Tore: 0:1 Oleksandr Bobeliuk (88.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Livius Hennig; Zuschauer: 48