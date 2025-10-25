Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 61 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf II freuen.

Landsberg/MTU. Die 61 Besucher des Sportforums haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger besiegten die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän.

Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Landsberger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Benjamin Rappe der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

23. Minute: SSV 90 Landsberg baut Führung auf 2:0 aus

Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Clemens Darmochwal (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (53.). Mit 3:0 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Hampel, Darmochwal, Köhler (85. Knorr), Kleeblatt, Rappe (73. Schlesier), Diallo (73. Thiel), Scheller (85. Stephan), Knaut, Reuschel, Stryjakowski (77. Voß)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Cramer (77. Walter), Kanditt, Saul (73. Hanke), Schmidt, Kirchbach, Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Thurm (73. Beyer), Unger (77. Eckl), Kominek, Gehrke-Walther

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61