Dem SSV 90 Landsberg gelang es am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, die SG Reußen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 140 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern des Sportforums geboten. Die Landsberger waren den Gästen aus Reußen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Yasin Diallo für Landsberg traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 21

Minute 83: SSV 90 Landsberg in Führung dank zwei Treffern von Yasin Diallo – 2:0

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Diallo den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (83.). Damit war der Sieg der Landsberger entschieden. In Spielminute 95 handelte sich die SG Reußen noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SG Reußen

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Wichmann, Stryjakowski (81. Schlesier), Knaut, Tessmann (71. Madalschek), Scheller (62. Dammering), Hampel (86. Reuschel), Neumann, Voß (88. Kleeblatt), Diallo, Darmochwal

SG Reußen: Wolfhard – Besser, Schulz, Benze, Czaplicki, Gewinner, Köhler, Schicha, Krieger, Elste (80. Schäfer), Sandner

Tore: 1:0 Yasin Diallo (46.), 2:0 Yasin Diallo (83.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Sebastian Dähne; Zuschauer: 140