Eishockey-Star Sidney Crosby wird die kanadische Nationalmannschaft nach seinem NHL-Aus mit den Pittsburgh Penguins bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark anführen.

Sidney Crosby verpasste mit Pittsburgh in dieser Saison die Playoffs.

Pittsburgh - Eishockey-Star Sidney Crosby nimmt erstmals seit zehn Jahren wieder an einer Weltmeisterschaft teil. Der 37 Jahre alte Stürmer wird die kanadische Nationalmannschaft bei der WM in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) anführen. Das gaben die Pittsburgh Penguins, Crosbys Klub aus der nordamerikanischen Profiliga NHL, am Sonntagabend bekannt.

„Captain Canada“ hatte den Rekordsieger bei seiner letzten WM-Teilnahme im Jahr 2015 zum Titel geführt. Außerdem gewann Crosby mit der Nationalmannschaft zwei Olympische Goldmedaillen sowie drei Stanley-Cup-Siege mit Pittsburgh.

Kurz nach Crosby sagte mit Nathan MacKinnon ein weiterer Superstar der Szene seine Teilnahme zu, wie dessen Agent dem Portal „The Athletic“ bestätigte. Der 29-Jährige war erst am Samstag mit den Colorado Avalanche aus den Playoffs ausgeschieden. MacKinnon war drittbester Scorer der abgelaufenen Saison.

DEB-Team scheiterte 2023 an Kanada

Bei der letzten Ausgabe der Welttitelkämpfe erreichte Kanada lediglich Platz vier, insgesamt haben die Nordamerikaner 28 WM-Titel eingefahren. So auch im Jahr 2023, als sie im Finale gegen die deutsche Nationalmannschaft triumphierten.

In diesem Jahr könnten beide frühestens im Viertelfinale aufeinandertreffen. Während es die Kanadier in Gruppe A unter anderem mit Olympiasieger Finnland zu tun bekommen, trifft das DEB-Team in Gruppe B unter anderem auf Titelverteidiger Tschechien.

NHL-Playoffs gehen in die zweite Runde

Crosby hatte die Kanadier bereits beim 4 Nations Face-off im Februar als Kapitän zum Titel geführt. Das Viererturnier war von der NHL in diesem Jahr statt eines All-Star-Spiels abgehalten worden. Zusätzlich angeheizt von den Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, Kanada zu einem US-Bundesstaat machen zu wollen, hatten sich die Nachbarländer zwei heftige Duelle geliefert, in denen es mehrfach zu Schlägereien gekommen war.

In der NHL hatte Crosby in dieser Saison mit den Penguins die Playoffs klar verpasst. In der Nacht auf Dienstag startet dort die zweite Runde mit dem Duell zwischen den Florida Panthers und den Toronto Maple Leafs. Mit Nico Sturm ist bei Titelverteidiger Florida auch ein deutscher Profi dabei.

Als letztes Team erreichten die Winnipeg Jets das Viertelfinale. Der Hauptrundensieger setzte sich in einem dramatischen Entscheidungsspiel 4:3 nach zweimaliger Verlängerung gegen die St. Louis Blues durch.