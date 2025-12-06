Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 44 Fußballfans über einen soliden 5:2 (1:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Landsberg/MTU. Der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 5:2 (1:0).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Yasin Diallo für Landsberg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Maik Stryjakowski den Ball ins Netz.

SSV 90 Landsberg in Minute 47 2:0 in Führung

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Manga, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Landsberger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Hampel, Reuschel, Darmochwal, Köhler, Diallo (80. Knorr), Stryjakowski (75. George), Knaut, Scheller, Tessmann (56. Rappe), Madalschek

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zavoloka, Keunang (77. Halibei), Moh, Teklay (66. Ali Yusuf), Manga, Müller (75. Hardt), Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Abdulrahman, Zuleger (60. Shuba), Tinto

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44