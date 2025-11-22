Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die SG Reußen vor 26 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den MSV Eisleben freuen.

Landsberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern auf dem Sportplatz Reußen geboten. Die Landsberger setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Eisleben durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Dennis Schulz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Schulz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Doppelpack von Dennis Schulz bringt SG Reußen 2:0 in Führung – 62. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Schulz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (70.). Damit war der Triumph der Landsberger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Reußen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom MSV Eisleben beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – MSV Eisleben

SG Reußen: Harre – Herrmann, Gewinner (83. Grobstich), Krüger, Schicha, Czaplicki (66. John), Besser, Broda, Flaschina, Schulz, Förderreuther (80. Drewlo)

MSV Eisleben: Isensee – Müller (62. Seidemann), Aßmann, Eckstein, Blankenburg, Twardy, Damm (68. Schotte), Shtyrbu, Bobeliuk (54. Behncke), Teske (68. Zeugner), Beese (79. Eichler)

Tore: 1:0 Dennis Schulz (5.), 2:0 Dennis Schulz (62.), 3:0 Dennis Schulz (70.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Sebastian Hinsche, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 26