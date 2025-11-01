Die SG Reußen sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Reußen und Köthen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:0)-Sieg für das Team aus Reußen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Marcel Grzegorz Dzwonik (FC Eintracht Köthen) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nur vier Minuten darauf konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Landsberger Mannschaft erzielen (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Krüger, Broda, Krieger (61. Czaplicki), Drewlo, Gewinner, Schulz, Benze, Schicha, Besser (78. John), Herrmann

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik, Räber Cruz (67. Abou), Kallenbach, Finze, Becker (89. Schiesewitz), Sawaneh, Diawara (51. Winter), Marschall (86. Al-Ghashm), Passou Bitalounani, Paquo (46. Ishchenko)

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23