Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Halle-Neustadt und Nietlebener SV Askania 09 am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der FC Halle-Neustadt und der Nietlebener SV Askania 09 am Samstag 2:2 (0:1) getrennt.

Martin Gudert traf für den Nietlebener SV Askania 09 in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 51 wurde das Gegentor durch Danut Halibei erzielt.

FC Halle-Neustadt Kopf an Kopf mit Nietlebener SV Askania 09 – 1:1 in Minute 51

Unentschieden. Nietlebens Nsifiok Sunday Akpan konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Das rettende Tor für den FC Halle-Neustadt fiel 31 Minuten nach der Pause, als Fitim Trolli den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (76.). Die Hallenser haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Nietlebener SV Askania 09

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Tinto, Al-Hamdi (57. Hardt), F. Trolli, B. Trolli, Abdulrahman, Kalalib Alshabi, Halibei (85. Müller), Moh (45. Hamkou), Keunang, Wendorff (70. Ali Yusuf)

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus (35. Hübner) – Losse, Stutzer, Oelschlägel, Caroli, Gudert, Stein, Demyantsev (88. Manga), Akpan, Bork (88. Barghan), Wiefel (57. Kotte)

Tore: 0:1 Martin Gudert (21.), 1:1 Danut Halibei (51.), 1:2 Nsifiok Sunday Akpan (54.), 2:2 Fitim Trolli (76.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Schramm, Sebastian Richter; Zuschauer: 85