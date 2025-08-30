Eine bittere Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den 1. SV Sennewitz. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 141 Zuschauern mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Tom Orlamünde durch die Finger. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als John Viany Bukenya für Sennewitz traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jonas Dittrich den Ball ins Netz.

SV Höhnstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – 39. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Richart Alfred Herrmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 festigte (90.). Damit war der Triumph der Petersberger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz, Dressel, Müller (45. Balashov), Raase, Rickert, Schauer, Göring, Kossien (64. Mergner), Folter, Aschenbach

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Berner (60. Herrmann), Boettcher, Gerlach, Dieske, Klinge, Kasten, Seidewitz (28. Dittrich), Von Cieminski, Aleithe, Bukenya

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141