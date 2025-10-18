Für die SG Reußen endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Halle-Neustadt mit 1:2 (0:2).

Landsberg/MTU. Vor 20 Zuschauern hat sich das Team von Rene Gansert mit 1:2 (0:2) gegen Halle-Neustadt geschlagen geben müssen.

Pascal Barghan (FC Halle-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Nebay Samuel Teklay der Torschütze (22.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Minute 22: SG Reußen mit 0:2 im Rückstand

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein Tor zu verschaffen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Landsberger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Herrmann, Czaplicki, Gewinner, Flaschina, Krüger, Besser, Drewlo (56. John), Benze, Schicha, Broda

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (70. Halibei), Müller (90. Amadou Narey), Tinto, Keunang, Barghan (60. Stolle), Abdulrahman, Moh, Zuleger, Hardt, Al-Hamdi (73. Shuba)

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20