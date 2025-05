Der SV Blau-Weiß Dölau II und die SG Reußen haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (0:2).

Nick Broda (SG Reußen) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Broda (38.) erzielt wurde.

Minute 38: SV Blau-Weiß Dölau II 0:2 im Hintertreffen

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Moritz Kleinert/Dölau (57.), gefolgt von Felix Schlegel (SV Blau-Weiß Dölau II) in Minute 78. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 23

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. David Ojo wurde für Anton Kleinert eingesetzt. Auf der Gastseite räumte Tobias Krieger für Stefan Sandner den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Reußen noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Stefan Sandner (Reußen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Landsberger Elf erzielen (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – A. Kleinert (82. Ojo), Hermann, Grimm (90. Burmeister), Dinter, Balbach, Wirsing (39. Witter), Freund, M. Kleinert, Schuh, Schlegel

SG Reußen: Harre – Besser, Knorr, Flaschina, Czaplicki, Krieger (82. Sandner), Herrmann, Benze, Broda, Schicha, Gewinner

Tore: 0:1 Nick Broda (38.), 0:2 Nick Broda (38.), 1:2 Moritz Kleinert (57.), 2:2 Felix Schlegel (78.), 2:3 Stefan Sandner (90.+4); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Lennox Jäger, Carsten Kreft; Zuschauer: 41