Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Duell mit dem SV Plötzkau 1921 am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Nach nur zwölf Minuten schoss Marcel Rickert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Salzataler konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Toni-Raik Böber der Torschütze (17.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Böber/Plötzkau (52.), gefolgt von Hannes Gruschetzki (SV Plötzkau 1921) in Minute 56 und Benjamin Mergner (SV Höhnstedt) in Minute 59. Spielstand 3:2 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 22

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Lucas Matz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzataler zu erlangen (72.). Die Salzataler sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Plötzkau 1921

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Kossien (46. Elstner), Mergner, Müller, Weißenborn, Kropp, Friedemann, Rickert (78. Schaar), Matz, Scheffler

SV Plötzkau 1921: Heinemann (46. Wedding) – Sack, Liegmann (81. Gelbke), Von Lachner, Stratmann (46. Grünhagen), Hoppe, Gruschetzki, Drici, Böber, Christmann, Kluge

Tore: 1:0 Marcel Rickert (12.), 1:1 Toni-Raik Böber (17.), 1:2 Toni-Raik Böber (52.), 1:3 Hannes Gruschetzki (56.), 2:3 Benjamin Mergner (59.), 3:3 Lucas Matz (72.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Sven Gallinski; Zuschauer: 206