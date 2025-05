Madrid/Barcelona - Real Madrids Siegtor in der fünften Minute der Nachspielzeit hat die vorzeitige Fußball-Meisterschaft des FC Barcelona in Spanien verhindert. Beim 2:1 (0:1) gegen RCD Mallorca erlöste Jacobo Ramón die Anhänger der Königlichen spät, die in der Tabelle den Rückstand auf das Team von Barça-Trainer Hansi Flick auf vier Punkte verkürzten. Gewinnen die Katalanen an diesem Donnerstag das Stadtderby bei Espanyol, ist ihnen die 28. Meisterschaft trotzdem nicht mehr zu nehmen.

Mallorcas Martin Valjent (11. Minute) brachte sein Team mit dem einzigen Gäste-Torschuss in der ersten Halbzeit in Führung. Stürmerstar Kylian Mbappé (68.) glich für das überlegene, aber oft glücklose Madrid aus. Bei einer Niederlage Reals wäre Barcelona die Meisterschaft auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen gewesen.

Zwar hätte Real bei einem Remis nach Punkten noch mit Barcelona gleichziehen können, allerdings entscheidet in Spanien dann der direkte Vergleich über die Platzierung. Und die Königlichen hatten sowohl das Hinspiel (0:4) als auch das Rückspiel (3:4) gegen Barcelona verloren.