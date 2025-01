Signifikant unterlegen zeigte sich der Nietlebener SV Askania 09 im Spiel gegen den SSV 90 Landsberg letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Marek Scholz (Kemberg) eine Gelbe Karte an die Hallenser (13.). Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 musste noch einmal Gelb hinnehmen (23.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Niclas Scheller den Ball ins Netz (24.).

Kurz nach der Pause griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte jetzt einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lucas Schlesier traf in Minute 68 und Yasin Diallo in Minute 71. Spielstand 4:0 für den SSV 90 Landsberg.

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Tom Neumann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (86.). Damit war der Erfolg der Landsberger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 – SSV 90 Landsberg

Nietlebener SV Askania 09: Zimbal (46. Matthäus) – Losse, Caroli, Oelschlägel (78. Silber), Manga (78. Tilahun), Gudert, Braun (78. Stein), Lailach, Bork (30. Barghan), Stutzer, Hübner

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller (66. Schlesier), Dammering, Voß (73. Madalschek), Tessmann, Stryjakowski (66. Diallo), Darmochwal, Weber (56. Wichmann), Stephan, Knaut, Neumann

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (20.), 0:2 Niclas Scheller (24.), 0:3 Lucas Schlesier (68.), 0:4 Yasin Diallo (71.), 0:5 Tom Neumann (86.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Luay Maslmani, Maximilian Elias Purschwitz; Zuschauer: 40