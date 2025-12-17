Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II endete das Spiel gegen den SSV 90 Landsberg am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Blau-Weiß Dölau II und der SSV 90 Landsberg am Freitag auseinander gegangen. 32 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielbeginn von Philipp Grimm ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Landsbergern eine unverhoffte Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

SV Blau-Weiß Dölau II und SSV 90 Landsberg – 1:1 in Minute 87

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Dölau II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Helene Schmalfeld.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Maximilian Faris Kamm Al Azzawe den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (87.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SSV 90 Landsberg

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn (79. Kretzschmar), Freund, Lüttgens (46. Öder), Klaus (65. Balbach), Kamm Al Azzawe, Troitzsch, Pultke, Kleinert, Grimm, Hermann (79. Richter)

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Köhler, Thiel (64. Dammering), Wichmann (72. Schubert), Stryjakowski, Tessmann (72. George), Scheller, Diallo, Hampel, Stephan, Knaut

Tore: 0:1 Philipp Grimm (24.), 1:1 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (87.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 32