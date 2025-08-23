Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II endete das Spiel gegen den FC Halle-Neustadt am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Dölau II und der FC Halle-Neustadt ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Björn Dinter (SV Blau-Weiß Dölau II) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Hardt den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Dölau II gegen FC Halle-Neustadt – 53. Minute

Unentschieden. Halle-Neustadts Hardt konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Niclas Dragon, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (88.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lippoldt (85. Werdan), Hermann, A. Kleinert (56. Grimm), Dinter (80. Moradi), Öder (61. Lindenhahn), Dragon, Balbach, Troitzsch, M. Kleinert, Wittmann

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (56. Manga), Tinto, Keunang, Hardt, Al-Hamdi (77. Barghan), Ali Yusuf, Zuleger, Moh, Abdulrahman (71. Tilahun), Müller

Tore: 1:0 Björn Dinter (1.), 1:1 Maximilian Hardt (53.), 1:2 Maximilian Hardt (82.), 2:2 Niclas Dragon (88.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Winfried Bohrmann, Oliver Schunke; Zuschauer: 50