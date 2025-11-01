Ein 2:2 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. SV Sennewitz und FC Hettstedt am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Petersberg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Rico Hoffmann für Hettstedt traf und in Spielminute 61 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hettstedter konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Niklas Kasten der Torschütze (70.).

1. SV Sennewitz Kopf an Kopf mit FC Hettstedt – 1:1 in Minute 70

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Lucas Seidewitz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Petersberger zu erlangen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Dieske, Gerlach, Görlitz, Bukenya, Lorenz (83. Herrmann), Seidewitz, Bartschek (61. Horn), Schmidt, Kasten, Von Cieminski

FC Hettstedt: Meinicke – Mühlenberg, Döring, Krey, Kemnitz (57. Bendzko), Hoffmann (86. Lettau), Stein, Doberenz, Svitiukha (66. Krey), Wienholz, Kosko

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37