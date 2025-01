Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Christian Bilkenroth und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen den Nietlebener SV Askania 09 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:0) wider.

Plötzkau/MTU. Die Plötzkauer haben am Samstag dem Gegner aus Nietleben souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach dem Anstoß schoss Pascal Fechtner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Mario Hesse (19.).

SV Plötzkau 1921 führt in Minute 19 mit 2:0

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Sebastian Horner konnte in Minute 33 einnetzen. Es lief nicht gut für den Nietlebener SV Askania 09. In Minute 78 gelang es Spieler Nummer 23 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Pascal Fechtner traf für Plötzkau in Minute 80. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Nur kurz darauf gelang es Steven Christmann, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.. Der SV Plötzkau 1921 hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – Nietlebener SV Askania 09

SV Plötzkau 1921: Wedding – Von Lachner, Drici (57. Gebbert), Gruschetzki, Fechtner (87. Goldbach), Hesse (87. Seilz), Kondratiuk, Christmann, Horner (53. Reiners), Kluge, Böber (72. Trägner)

Nietlebener SV Askania 09: Zimbal – Gudert, Benesch, Bork, Stutzer (71. Barghan), Silber, Hübner (46. Akpan), Wiefel (81. Demyantsev), Stein (57. Manga), Göring (75. Matthäus), Lailach

Tore: 1:0 Pascal Fechtner (10.), 2:0 Mario Hesse (19.), 3:0 Sebastian Horner (33.), 3:1 Pascal Bork (78.), 4:1 Pascal Fechtner (80.), 5:1 Steven Christmann (82.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Mario Hoser, Rainer Burow; Zuschauer: 94