Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Christian Bölke und sein Team SV Eintra. Lüttchendorf gegen den FC Halle-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die 36 Besucher auf dem Sportplatz an der B 80 Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Mansfelder schlugen das Team aus Halle-Neustadt mit 5:0 (3:0) deutlich.

Gleich nach dem Anstoß schoss Julian Siebald das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste zweimal Gelb hinnehmen (22.). Die Mansfelder waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 38 wurde ein weiteres Tor durch Felix Schlegel erzielt.

SV Eintra. Lüttchendorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 38

Der Siegeszug der Mansfelder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bölke im gegnerischen Tor. Yusef Obeid traf in Minute 45 und Siebald in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (83.). Mit 5:0 gingen die Mansfelder als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Halle-Neustadt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gründler (12. Kolle), Obeid, Siebald, Schulze (62. Hajdarpasic), Gerlach, Horlbog, Schlegel, Stoye, Siebenhühner, Kalalib Alshabi (77. Perepelitsyn)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Keunang, Halibei (55. Barghan), Müller, Stolle, Moh, Zuleger (63. Belay Weldemichael), Manga, Abdulrahman, Teklay (55. Hardt)

Tore: 1:0 Julian Siebald (9.), 2:0 Felix Schlegel (38.), 3:0 Yusef Obeid (45.), 4:0 Julian Siebald (58.), 5:0 Paul Stoye (83.); Schiedsrichter: Frank Pöckelmann (Leipzig); Assistenten: Rico Reinhardt, Andreas Heinrich; Zuschauer: 36