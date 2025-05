Am Samstag haben sich die SG Reußen und der SV Einheit Bernburg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Benjamin Kuhn das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Stefan Sandner (12.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Reußen gegen SV Einheit Bernburg – 12. Minute

Spielstand 1:1. Das Landsberger Team ging in die Vollen und erlangte einen Vorsprung. Chris Enrico Besser traf in der 51. Spielminute. Die Bernburger nahmen aber nochmal Anlauf. Amin Homri versenkte den Ball in der 71. Minute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Landsberger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Alexander Benze schoss und traf in der 74. Spielminute. Die Bernburger blieben ihnen auf den Fersen. Jannis Ehrich versenkte den Ball in der 75. Minute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Landsberger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Sandner traf in der 82. Spielminute ein weiteres Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 24

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Reußen kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Kuhn (Bernburg) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bernburg erlangen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – SV Einheit Bernburg

SG Reußen: Harre – Schulz, Sandner, Gewinner, Herrmann, Czaplicki, Besser, Benze, Schicha, Knorr, Flaschina

SV Einheit Bernburg: Kreß – Krug, Kuhn, Weber, Fischer, Schaaf, Walter (57. Homri), Wendel, Dolg, Krüger, Ehrich (80. Kupka)

Tore: 0:1 Benjamin Kuhn (10.), 1:1 Stefan Sandner (12.), 2:1 Chris Enrico Besser (51.), 2:2 Amin Homri (71.), 3:2 Alexander Benze (74.), 3:3 Jannis Ehrich (75.), 4:3 Stefan Sandner (82.), 4:4 Benjamin Kuhn (89.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Tobias Hornung, Uwe Meckelburg; Zuschauer: 23